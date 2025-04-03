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Тюменская область сохранила высокое четвертое место в рейтинге индекса качества городской среды

Общество, 20:46 02 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область сохранила высокое четвертое место в рейтинге индекса качества городской среды за 2024 год. Рейтинг опубликовал Минстрой России.

Пост об этом в Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Все без исключения города региона смогли значительно улучшить результаты. Тюмень в своей категории заняла второе место, Тобольск – четвертое, Ишим – шестое.

“Напомню, рейтинг рассчитывается по 36 параметрам. Учитываются самые разные показатели: от озеленения до дорожной безопасности. Индекс качества городской среды в Тюменской области растет опережающими темпами, в том числе благодаря проектам благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", – написал глава региона.

Только за последние пять лет по этой программе выполнен большой объем работ. Преобразились 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства. В 2025 году в регионе реализуют еще семь проектов благоустройства.

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# Александр Моор , рейтинг

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