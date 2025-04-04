Короткое замыкание стало причиной пожара в жилом доме в Казанском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в жилом доме на ул. Береговой села Смирное Казанского района 3 апреля. Огонь повредил кровлю дома на площади 6 кв. метров. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Еще один пожар по причине короткого замыкания произошел в СНТ "Ручеёк" в Тюмени. Сообщение о пожаре поступило утром 3 апреля. На улице Садовой загорелась хозяйственная постройка. Пожар ликвидировали на площади 57 квадратных метров. Пострадавших нет.

Из-за замыкания электропроводки горела хозяйственная постройка на ул. Дачная в СНТ "Ёлочка" в Тюмени. Пожар ликвидирован на площади 36 квадратных метров. Пострадавших нет.

Всего за сутки подразделения МЧС России по Тюменской области дважды привлекались на ликвидацию последствий ДТП. Было зафиксировано шесть техногенных пожаров, помощь населению оказана четыре раза.