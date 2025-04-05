Тюменцы стали чаще создавать семьи и реже разводиться

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

671 пара создала семью в Тюменской области в первый месяц 2025 года - на 174 больше, чем за аналогичный период годом ранее. По количеству свадеб регион занимает третье место в в Уральском федеральном округе после Свердловской и Челябинской областей, сообщает Вcлух.ру по итогам анализа официальной статистики Росстата.

Расторжений брака при этом стало меньше. Если в начале 2024 года было зарегистрировано 660 разводов, в 2025 году – 535.

Новый свадебный бум ожидают в Тюменской области в зеркальную дату 25.05.25. Также многие пары выбирают для бракосочетания 27 января - праздник Красной горки. Издавна считается, что брак, заключенный в этот день, особенно крепок.

Подать заявление будущие молодожены могут через госуслуги.