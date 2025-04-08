  • 8 апреля 20258.04.2025вторник
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер северный

Один человек пострадал на пожаре в жилом доме в Ишиме

Происшествия, 12:16 08 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Один человек пострадал на пожаре, который произошел утром 7 апреля на улице Центральной в Ишиме. Здесь загорелась квартира в одноэтажном жилом доме. Огонь повредил помещение на площади 40 кв. м. Причиной пожара стало короткое замыкание, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В этот же день в половине восьмого утра в деревне Есаулова Тюменского района загорелся дачный дом на улице Центральной. Огонь повредил здание на 30 кв. м, пострадавших нет. Причина пожара: аварийный режим работы электрооборудования.

В деревне Патрушева на ул. Солнечной случился пожар в нежилом здании на улице Солнечной. Площадь возгорания составила 6 кв. м, пострадавших нет. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Всего за сутки в регионе зафиксировано пять техногенных пожаров. Подразделения МЧС Тюменской области семь раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, пять раз оказывали помощь населению. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:16 08.04.2025Один человек пострадал на пожаре в жилом доме в Ишиме
07:34 08.04.2025Семилетняя девочка попала под колеса иномарки в Тюмени
21:49 07.04.2025Пассажирка автомобиля Lifan погибла в аварии в Тюменской области
19:51 07.04.2025В Тюменском районе подросток въехал на питбайке в опору ЛЭП

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора