Один человек пострадал на пожаре в жилом доме в Ишиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Один человек пострадал на пожаре, который произошел утром 7 апреля на улице Центральной в Ишиме. Здесь загорелась квартира в одноэтажном жилом доме. Огонь повредил помещение на площади 40 кв. м. Причиной пожара стало короткое замыкание, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

В этот же день в половине восьмого утра в деревне Есаулова Тюменского района загорелся дачный дом на улице Центральной. Огонь повредил здание на 30 кв. м, пострадавших нет. Причина пожара: аварийный режим работы электрооборудования.

В деревне Патрушева на ул. Солнечной случился пожар в нежилом здании на улице Солнечной. Площадь возгорания составила 6 кв. м, пострадавших нет. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Всего за сутки в регионе зафиксировано пять техногенных пожаров. Подразделения МЧС Тюменской области семь раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, пять раз оказывали помощь населению. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.