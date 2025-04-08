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В Тюменском районе приведут в порядок 58 мемориалов погибшим воинам

Общество, 16:19 08 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

58 мемориалов погибшим воинам и 43 памятных знака труженикам тыла установлено в Тюменском районе. До конца апреля необходимо привести в порядок сами памятники, если это требуется, написала глава муниципального образования Ольга Зимина в своих аккаунтах в соцсетях.

"В преддверии празднованию юбилея Победы обсудили с коллегами подготовку к важной дате. Начальник управления по культуре Андрей Неугодников рассказал о запланированных мероприятиях районного масштаба, предложил сельским поселениям активно включаться во всероссийские акции "Окна Победы", "Сад Памяти", "Диктант Победы". Провести 9 мая митинги и шествие "Бессмертного полка". Обратила внимание коллег на тщательную уборку территорий мемориалов и памятников", - сообщила она.

Капитальные работы запланированы и будут закончены до 1 мая в Новотарманском, Каскаре, Богандинском и Кыштырле. В Онохино предстоят более значительные работы, там ремонт начнется после 9 мая и завершится в августе, отметила Зимина.

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# Великая Отечественная война , Тюменский район

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