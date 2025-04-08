В Тюмени стартовала научная конференция по разработке доюрских залежей

| Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

Более 200 ведущих ученых и практиков России стали участниками Всероссийской научной конференции "Доюрский нефтегазоносный комплекс Западной Сибири: геология, методика исследований, перспективы освоения ресурсного потенциала" в Тюмени. С докладами выступят 36 специалистов. Мероприятие продлится с 8 по 9 апреля.

Участников приветствовал председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов. Он отметил, что заявленная для обсуждения тема крайне важна не только для нефтегазовой отрасли, но и для дальнейшего развития России.

| Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

По его словам, открытие месторождений нефти и газа сделало Тюмень центром, который координировал работу производственных объединений и геологоразведочных экспедиций. Здесь активно развивалась отраслевая наука, готовились кадры для нефтегазового комплекса, работали лучшие специалисты.

"Поэтому логично, что важнейшая тема освоения ресурсов доюрского нефтегазового комплекса Западной Сибири поднимается именно в Тюмени. Уверен, конференция позволит обсудить актуальные вопросы поиска и эксплуатации доюрских залежей, поможет увидеть реальные предпосылки для добычи нефти и газа палеозоя. Ведь от правильно выбранной стратегии освоения недр зависит обеспечение национальной безопасности России, укрепление ее экономических позиций", - подчеркнул он.

По словам одного из организаторов конференции, заслуженного геолога РФ, Почетного гражданина Тюменской области Анатолия Брехунцова, некоторые эксперты отмечают, что эра "легких" углеводородов заканчивается. Большая часть доказанных запасов относится к категории трудноизвлекаемых, для добычи которых необходимы объединение усилий всех представителей отрасли, новейшие технологии и особое оборудование. Речь идет о доюрских отложениях в первую очередь.

| Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Аксенов, ИА "Тюменская линия"

"На современной стадии освоения углеводородного потенциала Западной Сибири актуальны вопросы геологического моделирования глубоких горизонтов. Отсутствуют надежные методики поиска и картирования доюрских объектов, существуют технологические сложности работ на больших глубинах. Необходимо об этом говорить и искать пути для решения задач", - сказал он.

Добавим, в работе конференции принимают участие ученые, много лет занимающиеся исследованиями доюрских образований. В их числе – представители академической науки и нефтегазовых компаний Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Санкт-Петербурга, Москвы.

Инна Кондрашкина