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В Тюменской области нарастили темпы строительства, сотрудничая с ДОМ.РФ

Губернатор, 18:42 08 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Темпы строительства удалось существенно нарастить благодаря сотрудничеству с ДОМ.РФ. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает инфоцентр регионального правительства.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

"Тюменская область использует практически все инструменты из инфраструктурного меню ДОМ.РФ. Наиболее важное и существенно значимое для нас — это вовлечение в жилищное строительство федеральных земель. Мы точно одни из лидеров в Российской Федерации, причем на этих землях активно ведется жилищное строительство. Мы первые использовали инструменты инфраструктурного меню и первый жилой дом был построен при помощи этого инструмента в Тюменской области", - уточнил глава региона.

При помощи инфраструктурного меню, инфраструктурных облигаций застройщики получают возможность за счет льготного кредита ДОМ.РФ опережающими темпами строить транспортную, инженерную и социальную инфраструктуры. И все это существенно сокращает цикл жилищного строительства, отметил губернатор.

Тюменская область активно реализует программы по арендному жилью. В 2018 г. госкорпорация вместе с компанией СИБУР в Тобольске создали один из крупнейших в стране проектов по арендному жилью.

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# Александр Моор , строительство жилья

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