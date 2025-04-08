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Более 250 экспонатов увидят посетители выставки "Именем Родины" в Тюмени

Общество, 21:15 08 апреля 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 250 экспонатов увидят посетители выставки "Именем Родины" в Тюмени. Экспозиция, посвященная вкладу города и его жителей в Победу в Великой Отечественной войне, примет посетителей с 16 апреля по 27 июля в музейном комплексе им. И. Я. Словцова, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Проект приурочен к Году защитника Отечества и организован в преддверии 80-летия Победы. Выставка раскрывает ключевые этапы жизни города в военные годы и рассказывает о людях, которые внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Это не только историческое повествование, но и попытка сохранить живую память — личные эмоции, переживания и судьбы участников тех событий.

В центре экспозиции расположена реконструкция жилой комнаты 1940-х годов — собирательный образ быта горожан.

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# Великая Отечественная война , Год защитника Отечества

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