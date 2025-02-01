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Книжные выставки и встречи с ветеранами войн проведет ТюмГУ в Год защитника Отечества

Общество, 18:27 18 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Книжные выставки, конференции, телемост, цикл встреч с ветеранами войн проведет ТюмГУ в Год защитника Отечества. Ряд культурно-массовых, научных и спортивных мероприятий пройдет в Тюмени, Тобольске и Ишиме, пишет управление стратегических коммуникаций вуза.

Будут организованы проекты, посвящённые сохранению исторической памяти и увековечению подвига советского народа в Великой Отечественной войне. В их числе: оформление музейных экспозиций и книжных выставок, экскурсии по памятникам и презентация книги "Шаг Победы".

Подвигу жителей региона на фронте и в тылу, а также вкладу ученых в Победу, посвятят научно-практические конференции, круглые столы, лекции. Состоится телемост "Сибиряки в Сталинградской битве" с участниками поисковых отрядов Волгоградской области.

Пройдут уроки памяти, конкурсы чтецов "В стихах и памяти оживший лик Победы", патриотической песни, концертные программы и спартакиада студентов, посвящённые Году Защитника Отечества, кинопоказы документальных фильмов и многое другое. Также открыт цикл встреч с участниками спецоперации, ветеранами войн и локальных конфликтов, фронтовыми корреспондентами. Студенты пишут письма бойцам на СВО, плетут маскировочные сети, благоустраивают памятные места и захоронения, помогают ветеранам.

Традиционно обучающиеся вуза примут участие во всероссийских акциях "Георгиевская ленточка", "Диктант Победы", Вальс Победы, "Свеча памяти", "Бессмертный полк" и других значимых событиях.

Кроме этого, на сайте университета и в социальных медиа вуза уже размещаются публикации о сотрудниках и студентах во время войны, будет организована и "Стена памяти" с портретами героев и информацией о них.

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# студенты , ТюмГУ

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