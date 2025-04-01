В Тобольске с помощью "Паутины" задержали должника по штрафам

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

23-летнего должника по штрафам задержали с помощью программного комплекса "Паутина" в Тобольске. Владелец автомобиля Lada Granta не оплатил 45 штрафов за нарушения правил дорожного движения, в первую очередь скоростного режима, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

При проверке документов выяснилось, что водительское удостоверение, которое предъявил водитель, поддельное, а молодой человек никогда не получал его. Это правонарушение влечет за собой уголовную ответственность по ст. "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автоинспекторы вынесли в отношении водителя 45 извещений о неоплаченных штрафах за нарушение ПДД на общую сумму более 85 тыс. рублей. В течение дня все эти штрафы он оплатил.