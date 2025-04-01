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Тюменцы прошли путь от мечты до полета в космос

Общество, 16:42 12 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера аудиоспектакля "Эхо далеких звезд" прошла в Молодежном театральном центре "Космос" в День космонавтики, 12 апреля. Гости события прошли путь от мечты до полета в открытое пространство.

Менеджер проектов Юлия Соседко рассказала, что участники постановки побывают на нескольких станциях. На каждой - истории жизни и реальные голоса космонавтов Сергея Крикалева, Андрияна Николаева, Светланы Савицкой, Олега Кононенко, Константина Борисова и других.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наш спектакль – это повод начать двигаться к своей мечте. Помимо абстрактного представления о космосе, тюменцы сегодня сделают с нами зарядку, побывают в сурдокамере, в которой космонавты пребывали до 10 суток. Все это сделано для того, чтобы наша молодёжь продолжила мечтать, загорелась, получила новые ролевые модели, вспомнила об истории российской космонавтики", - уточнила Юлия.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Аудиоспектакль о российской космонавтике, вкладе космонавтов в развитие страны команда "Космоса" реализовала совместно с авторами проекта "Голос внутри".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В исследованиях мы уходили в какие-то личные воспоминания, истории, интервью космонавтов, читали книги, смотрели фильмы. И вот так, по крупинкам создали такой спектакль, чтобы каждый человек погрузился в эту тему. Наша сверхзадача - чтобы люди не сдавались, шли к своим мечтам, потому что многие космонавты до первого полёта ждали по 10, 12, а некоторые 16 лет", - сказала режиссёр, сценарист, руководитель проекта "Голос внутри" Наталья Устинова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюменцы во время спектакля узнали о тонкостях подготовки летчиков-космонавтов к полетам, о том, какие риски их ожидали. На символичных звездах горожане написали слова поддержки. Именно поддержка – вот, что помогало настоящим героям на околоземной орбите, считают авторы проекта.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Завершился 40-минутный спектакль историей первого космонавта СССР – Юрия Гагарина. Он совершил полет 12 апреля 1961 г. Тюменцы еще раз услышали его знаменитое: "Поехали!".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменка Екатерина призналась, что находится под большим впечатлением от интерактивного, познавательного спектакля: "Мой папа хотел быть летчиком. Учился в авиатехническом институте, сильно грезил о небе, но не работал по специальности. И даже я немного работала в одной из авиакомпаний. Небо у нас в крови. И спектакль дал мощную мотивацию: хочется как в детстве полететь в космос".

Сургутянка Лиана с пятилетней дочерью Агнией рады, что попали на спектакль.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Тема космоса нам близка. Я работаю в галереи Сургута, и у нас недавно закрылась выставка о космосе. И спектакль – хорошее продолжение темы. А дочь заинтересовалась, сказала, что помимо Гагарина хочет изучить и других космонавтов", - поделилась Лиана.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Авторы аудиоспектакля "Эхо далеких звезд" не собираются ограничиваться только Днем космонавтики. В планах – завести его в афишу "Космоса", а затем изменить тематику, рассказать о других героях страны, сумевших реализовать свою заветную мечту.

Анжела Лебедева

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# День космонавтики , космос , МТЦ Космос

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