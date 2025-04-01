Тюменцы прошли путь от мечты до полета в космос

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера аудиоспектакля "Эхо далеких звезд" прошла в Молодежном театральном центре "Космос" в День космонавтики, 12 апреля. Гости события прошли путь от мечты до полета в открытое пространство.

Менеджер проектов Юлия Соседко рассказала, что участники постановки побывают на нескольких станциях. На каждой - истории жизни и реальные голоса космонавтов Сергея Крикалева, Андрияна Николаева, Светланы Савицкой, Олега Кононенко, Константина Борисова и других.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наш спектакль – это повод начать двигаться к своей мечте. Помимо абстрактного представления о космосе, тюменцы сегодня сделают с нами зарядку, побывают в сурдокамере, в которой космонавты пребывали до 10 суток. Все это сделано для того, чтобы наша молодёжь продолжила мечтать, загорелась, получила новые ролевые модели, вспомнила об истории российской космонавтики", - уточнила Юлия.

Аудиоспектакль о российской космонавтике, вкладе космонавтов в развитие страны команда "Космоса" реализовала совместно с авторами проекта "Голос внутри".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В исследованиях мы уходили в какие-то личные воспоминания, истории, интервью космонавтов, читали книги, смотрели фильмы. И вот так, по крупинкам создали такой спектакль, чтобы каждый человек погрузился в эту тему. Наша сверхзадача - чтобы люди не сдавались, шли к своим мечтам, потому что многие космонавты до первого полёта ждали по 10, 12, а некоторые 16 лет", - сказала режиссёр, сценарист, руководитель проекта "Голос внутри" Наталья Устинова.

Тюменцы во время спектакля узнали о тонкостях подготовки летчиков-космонавтов к полетам, о том, какие риски их ожидали. На символичных звездах горожане написали слова поддержки. Именно поддержка – вот, что помогало настоящим героям на околоземной орбите, считают авторы проекта.

Завершился 40-минутный спектакль историей первого космонавта СССР – Юрия Гагарина. Он совершил полет 12 апреля 1961 г. Тюменцы еще раз услышали его знаменитое: "Поехали!".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменка Екатерина призналась, что находится под большим впечатлением от интерактивного, познавательного спектакля: "Мой папа хотел быть летчиком. Учился в авиатехническом институте, сильно грезил о небе, но не работал по специальности. И даже я немного работала в одной из авиакомпаний. Небо у нас в крови. И спектакль дал мощную мотивацию: хочется как в детстве полететь в космос".

Сургутянка Лиана с пятилетней дочерью Агнией рады, что попали на спектакль.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Тема космоса нам близка. Я работаю в галереи Сургута, и у нас недавно закрылась выставка о космосе. И спектакль – хорошее продолжение темы. А дочь заинтересовалась, сказала, что помимо Гагарина хочет изучить и других космонавтов", - поделилась Лиана.

Авторы аудиоспектакля "Эхо далеких звезд" не собираются ограничиваться только Днем космонавтики. В планах – завести его в афишу "Космоса", а затем изменить тематику, рассказать о других героях страны, сумевших реализовать свою заветную мечту.

Анжела Лебедева