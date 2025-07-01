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В Тюменской области внедряют цифровые и энергетические решения для строительства и ЖКХ

Экономика, 12:58 11 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Умные цифровые и энергетические решения для строительства и ЖХК активно внедряют в Тюменской области. Некоторые примеры рассмотрели на технологическом дне в региональном департаменте ЖКХ 11 июля.

Его участниками стали застройщики, поставщики услуг, представители профильных ведомств, пожарного надзора и Строительно-индустриального кластера.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Многое зависит от масштабности инновационных, высокотехнологичных продуктов. То есть, чем более масштабны технология, продукт, производство, тем он экономичней. И аккуратно вписывается в рыночную себестоимость. Масштабирование без заказа затруднено. Важен прямой контакт разработчиков, производителей и заказчиков. Для этого мы и проводим технологический день. Он способствует быстрому диалогу участников рынка", - пояснила генеральный директор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" Юлия Ахметова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Инженеры тюменской компании "ДМ Технолоджи" предлагают застройщикам проектирование, монтаж и сервис слаботочных сетей в многоквартирных домах. Умные системы видеонаблюдения, домофонии, телеметрии, усиления сотового сигнала в паркингах стали пользоваться повышенным спросом в последние годы, отмечает коммерческий директор компании Михаил Дуничев. Он связывает это с тем, что рынок недвижимости немного охладел. Застройщики начали внимательней считать деньги, внедрять более эффективные разработки.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Ковид подтолкнул нас к тому, что мы создали устройство по бесконтактному вызову лифта. Собственник, приходя в свой дом, заходит в подъезд, ему не нужно нажимать никаких кнопок. Его распознает панель. Затем он подходит к лифту, который открывает перед ним двери и доставляет на нужный этаж, опять же без нажатия кнопок. Это один из примеров, что мы реализовали для застройщиков. Работаем с ведущими девелоперами Тюмени, Екатеринбурга, Сургута и Салехарда. Планируем выходить на Москву", - рассказал Михаил Дуничев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Начальник противопожарного надзора Главного управления МЧС России по Тюменской области Игорь Фуриков привел статистику пожаров за год. Из 2 тыс. 166 возгораний 495 – нарушение правил устройства электрооборудования в жилых и торговых помещениях, на складах.

"Основная причина пожаров – перегрузка электросетей, использование удлинителей. В последнее время чаще всего в подвесные потолки вставляют плафоны, которые оказываются ненадежными, горят. Поэтому технические решения необходимо улучшать", - уверен Игорь Фуриков.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

ООО "Мегатор" вниманию участников техдня представило пожаробезопасный шинопровод. Это алюминиевые или медные шины, изолированные и запаянные в особый пожаропрочный корпус. Испытания показали - продукция способна выдерживать до 1200 градусов. При этом шинопровод, который применяют в основном на эстакадах, в паркингах, экономит время застройщиков на монтаж и сокращает бюджет до 10 %.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюменская область – лидер в стране по применению цифровых технологий в строительстве и ЖКХ, заметил руководитель дирекции коммунально-хозяйственного строительства департамента ЖКХ Тюменской области Андрей Хан.

"В нашу жизнь приходят BIM-технологии для улучшения качества строительства, сокращения сроков. Ряд компаний самостоятельно внедряют искусственный интеллект, который дает большой эффект при выполнении производственных циклов. В работе Главного управления строительства находится платформа ИСУП. В этом году ее запустят в пилотном режиме", - сказал Андрей Хан.

Технологический день "Умные цифровые и энергетические решения для строительства и ЖХК" после презентаций решений от компаний-производителей и проектировщиков перешел в биржу контактов.

Строительно-индустриальный кластер намерен регулярно проводить подобные мероприятия. Это позволит участникам рынка оперативней отвечать на современные запросы и создавать новые кооперационные цепочки.

На сегодня в ассоциацию входят около 80 компаний из пяти регионов. В периметре – 750.

Анжела Лебедева

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# департамент ЖКХ , строительно-индустриальный кластер

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