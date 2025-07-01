В Тюменской области внедряют цифровые и энергетические решения для строительства и ЖКХ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Умные цифровые и энергетические решения для строительства и ЖХК активно внедряют в Тюменской области. Некоторые примеры рассмотрели на технологическом дне в региональном департаменте ЖКХ 11 июля.

Его участниками стали застройщики, поставщики услуг, представители профильных ведомств, пожарного надзора и Строительно-индустриального кластера.

"Многое зависит от масштабности инновационных, высокотехнологичных продуктов. То есть, чем более масштабны технология, продукт, производство, тем он экономичней. И аккуратно вписывается в рыночную себестоимость. Масштабирование без заказа затруднено. Важен прямой контакт разработчиков, производителей и заказчиков. Для этого мы и проводим технологический день. Он способствует быстрому диалогу участников рынка", - пояснила генеральный директор Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер" Юлия Ахметова.

Инженеры тюменской компании "ДМ Технолоджи" предлагают застройщикам проектирование, монтаж и сервис слаботочных сетей в многоквартирных домах. Умные системы видеонаблюдения, домофонии, телеметрии, усиления сотового сигнала в паркингах стали пользоваться повышенным спросом в последние годы, отмечает коммерческий директор компании Михаил Дуничев. Он связывает это с тем, что рынок недвижимости немного охладел. Застройщики начали внимательней считать деньги, внедрять более эффективные разработки.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Ковид подтолкнул нас к тому, что мы создали устройство по бесконтактному вызову лифта. Собственник, приходя в свой дом, заходит в подъезд, ему не нужно нажимать никаких кнопок. Его распознает панель. Затем он подходит к лифту, который открывает перед ним двери и доставляет на нужный этаж, опять же без нажатия кнопок. Это один из примеров, что мы реализовали для застройщиков. Работаем с ведущими девелоперами Тюмени, Екатеринбурга, Сургута и Салехарда. Планируем выходить на Москву", - рассказал Михаил Дуничев.

Начальник противопожарного надзора Главного управления МЧС России по Тюменской области Игорь Фуриков привел статистику пожаров за год. Из 2 тыс. 166 возгораний 495 – нарушение правил устройства электрооборудования в жилых и торговых помещениях, на складах.

"Основная причина пожаров – перегрузка электросетей, использование удлинителей. В последнее время чаще всего в подвесные потолки вставляют плафоны, которые оказываются ненадежными, горят. Поэтому технические решения необходимо улучшать", - уверен Игорь Фуриков.

ООО "Мегатор" вниманию участников техдня представило пожаробезопасный шинопровод. Это алюминиевые или медные шины, изолированные и запаянные в особый пожаропрочный корпус. Испытания показали - продукция способна выдерживать до 1200 градусов. При этом шинопровод, который применяют в основном на эстакадах, в паркингах, экономит время застройщиков на монтаж и сокращает бюджет до 10 %.

Тюменская область – лидер в стране по применению цифровых технологий в строительстве и ЖКХ, заметил руководитель дирекции коммунально-хозяйственного строительства департамента ЖКХ Тюменской области Андрей Хан.

"В нашу жизнь приходят BIM-технологии для улучшения качества строительства, сокращения сроков. Ряд компаний самостоятельно внедряют искусственный интеллект, который дает большой эффект при выполнении производственных циклов. В работе Главного управления строительства находится платформа ИСУП. В этом году ее запустят в пилотном режиме", - сказал Андрей Хан.

Технологический день "Умные цифровые и энергетические решения для строительства и ЖХК" после презентаций решений от компаний-производителей и проектировщиков перешел в биржу контактов.

Строительно-индустриальный кластер намерен регулярно проводить подобные мероприятия. Это позволит участникам рынка оперативней отвечать на современные запросы и создавать новые кооперационные цепочки.

На сегодня в ассоциацию входят около 80 компаний из пяти регионов. В периметре – 750.

Анжела Лебедева