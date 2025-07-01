Более 50 вопросов задали юные ямальцы бойцу СВО с позывным Зоркий на встрече в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Боец с позывным Зоркий скоро возвращается на СВО, в последние дни отпуска он встретился с детьми и подростками из Ямало-Ненецкого автономного округа в загородном лагере "Олимпийская ребячка" под Тюменью.

Мужчина отметил в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что каждая встреча с детьми – это праздник, потому что именно на таких встречах бойцы могут рассказать от первого лица о важности выполнения боевых задач, поделиться подробностями работы и жизни на передовой, рассказать, как там устроен быт и взаимоотношениях между товарищами. Также, по его словам, очень приятно видеть лица тех, кто писал письма бойцам специальной военной операции, поддерживал воинов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Эти рассказы – наш долг. Передать информацию подрастающим гражданам России, как она есть, чтобы они узнали об этом из первоисточника – от участников событий, а не прочитав то, что будет когда-то написано в учебниках".

Зоркий ответил на все вопросы ребят, но отметил, что труднее всего было рассказывать о потере боевых товарищей. В эти минуты боец едва сдерживал эмоции.

Встреча с героем вдохновила школьника Романа Зингера на новые свершения, он получил дополнительный стимул для помощи бойцам.

Молодой человек, несмотря на особенности здоровья, демонстрирует удивительную силу духа и активную жизненную позицию.

Роман — не просто ученик средней школы. Он паралимпийский пловец, талантливый поэт и вокалист. Но главное — это его неравнодушное отношение к происходящему в стране. На заработанные собственным трудом деньги юноша закупает необходимые вещи для военнослужащих: влажные салфетки, каши, чай и печенье.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Парень уже успел выпустить сборник стихов, в которых делится своими мыслями и переживаниями. Его творческая натура находит отражение не только в поэзии, но и в активной гражданской позиции.

Один из организаторов встречи – руководитель регионального благотворительного фонда "Путевка в жизнь" Олег Мисько – рассказал, что за последние два месяца сотрудники организации организовали около 10 подобных встреч. И каждая из них оставила глубокий след в сердцах бойцов и ребят.

Он отметил, что дети стали грамотнее, понимают первопричины конфликта, знают, с кем идет борьба и почему так важно быть сплоченными и помогать воинам России.

"Зоркий сегодня рассказал ребятам обо всем, о чем бы они ни спросили. Многие дети задавали важные вопросы со слезами на глазах, диалог получился доверительным, интересным и патриотичным", - подчеркнул руководитель фонда.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Олег Мисько рассказал о реализации силами фонда при поддержке попечителей и жителей региона важной социальной инициативы "Тебя ждут дома". Это проект помощи мобилизованным и добровольцам. За время работы на территории Тюменской области организовано 52 пункта сбора гуманитарной помощи, два логистических склада, привлечено более 150 волонтеров. Общая сумма собранных средств превысила 225 млн рублей. Волонтеры фонда проводят благотворительные концерты и оказывают поддержку военным госпиталям.

По словам общественника, он гордится тем, что вся помощь адресная: "Помогаем конкретному подразделению, солдату. После получения ребята записывают видео о приемке груза. Каждое видео, несмотря на то, что их огромное количество, мы выкладываем".

Добавим, мероприятие организовано сотрудниками регионального представительства ЯНАО в Тюменской области совместно с коллективом благотворительного фонда "Путевка в жизнь" и лагеря "Олимпийская ребячка".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина