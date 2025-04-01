  • 14 апреля 202514.04.2025понедельник
  • USD84,0040
    EUR96,2163
  • В Тюмени 5..7 С 2 м/с ветер северо-западный

Десяток куриных яиц подрожал на два рубля в Тюменской области с начала апреля

Экономика, 16:15 14 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Десяток куриных яиц подрожал на 2 рубля 15 копеек в Тюменской области с начала апреля. Если в последнюю неделю средняя стоимость ограничивалась 111 рублями 67 копейками, то с 1 по 7 апреля – уже 113 рублями 82 копейками, следует из данных Тюменьстата.

Больше всего заплатить за десяток яиц придется жителям Тобольска. Такая упаковка обойдется им в 119 рублей 74 копейки. Дешевле всего продукт можно приобрести в Ишиме – 104 рубля 29 копеек. При этом цена не менялась с конца марта.

В Тюмени средняя стоимость десяти яиц выросла на 2,5 рубля и составила 114 рублей 78 копеек.

Покупателям в Югре придется отдать за десяток от 122 рубля 48 копеек, Ямала – 137 рублей 61 копейку. Самое дорогое приобретение этого базового продукта у жителей Салехарда – десяток яиц стоит более 165 рублей.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменьстат , яйца

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:15 14.04.2025Десяток куриных яиц подрожал на два рубля в Тюменской области с начала апреля
15:42 14.04.2025Три участка дорог в Тюмени отремонтируют методом фрезерования в 2025 году
14:14 14.04.2025Тоболяк наладил выпуск мебели в стиле лофт при господдержке
11:40 14.04.2025Модульные гостиницы появятся на трассе М-12

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора