Десяток куриных яиц подрожал на два рубля в Тюменской области с начала апреля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Десяток куриных яиц подрожал на 2 рубля 15 копеек в Тюменской области с начала апреля. Если в последнюю неделю средняя стоимость ограничивалась 111 рублями 67 копейками, то с 1 по 7 апреля – уже 113 рублями 82 копейками, следует из данных Тюменьстата.

Больше всего заплатить за десяток яиц придется жителям Тобольска. Такая упаковка обойдется им в 119 рублей 74 копейки. Дешевле всего продукт можно приобрести в Ишиме – 104 рубля 29 копеек. При этом цена не менялась с конца марта.

В Тюмени средняя стоимость десяти яиц выросла на 2,5 рубля и составила 114 рублей 78 копеек.

Покупателям в Югре придется отдать за десяток от 122 рубля 48 копеек, Ямала – 137 рублей 61 копейку. Самое дорогое приобретение этого базового продукта у жителей Салехарда – десяток яиц стоит более 165 рублей.

Оксана Корнеенкова