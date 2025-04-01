В Исетском районе боронование проведут на 70,9 тыс. га полей
На 70,9 тыс. га полей выполнят раннее весеннее боронование аграрии Исеткого района. Из этого объема 7,5 тыс. га – участки многолетних трав, сообщает администрация муниципального образования.
В бороновании используют 120 единиц спецтехники. Завершат процесс за 23 рабочих дня.
В полях уже трудятся рабочие первого из 25 хозяйств – компании "Эвика-Агро". Боронование они выполнили на площади 174 га.
Вносить минеральные удобрения начали в ООО "ЗапСибХлеб-Исеть". Первыми удобрили многолетние травы на площади 300 га.
Предприятия обеззараживают семена в плановом порядке.