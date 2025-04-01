  • 15 апреля 202515.04.2025вторник
  • USD82,7671
    EUR94,1635
  • В Тюмени 9..11 С 5 м/с ветер юго-западный

В Исетском районе боронование проведут на 70,9 тыс. га полей

Экономика, 16:37 15 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 70,9 тыс. га полей выполнят раннее весеннее боронование аграрии Исеткого района. Из этого объема 7,5 тыс. га – участки многолетних трав, сообщает администрация муниципального образования.

В бороновании используют 120 единиц спецтехники. Завершат процесс за 23 рабочих дня.

В полях уже трудятся рабочие первого из 25 хозяйств – компании "Эвика-Агро". Боронование они выполнили на площади 174 га.

Вносить минеральные удобрения начали в ООО "ЗапСибХлеб-Исеть". Первыми удобрили многолетние травы на площади 300 га.

Предприятия обеззараживают семена в плановом порядке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , Исетский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:21 15.04.2025Правительство утвердило Энергетическую стратегию до 2050 года
16:37 15.04.2025В Исетском районе боронование проведут на 70,9 тыс. га полей
14:36 15.04.2025В Армизонском районе стартовала весенне-полевая кампания
13:41 15.04.2025Тюменские компании заинтересованы в сотрудничестве с Китаем в нефтесервисе и машиностроении

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора