Интерактивы для абитуриентов проведут в Институте государства и права ТюмГУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ознакомительную экскурсию для школьников и родителей проведут в Институте государства и права ТюмГУ 19 апреля. Гости узнают о направлениях подготовки и специальностях, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Абитуриентов ожидают интерактивы, деловые игры, мастер-классы и интересные встречи с успешными выпускниками ИГиП. Школьники и родители смогут получить консультацию по поступлению в ТюмГУ от сотрудников приёмной комиссии: о сроках, способах подачи документов, вступительных испытаниях и многое другое.

Завершится встреча выступлением институтской команды КВН "Кавказский пленник".