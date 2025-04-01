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Интерактивы для абитуриентов проведут в Институте государства и права ТюмГУ

Общество, 13:53 18 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ознакомительную экскурсию для школьников и родителей проведут в Институте государства и права ТюмГУ 19 апреля. Гости узнают о направлениях подготовки и специальностях, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Абитуриентов ожидают интерактивы, деловые игры, мастер-классы и интересные встречи с успешными выпускниками ИГиП. Школьники и родители смогут получить консультацию по поступлению в ТюмГУ от сотрудников приёмной комиссии: о сроках, способах подачи документов, вступительных испытаниях и многое другое.

Завершится встреча выступлением институтской команды КВН "Кавказский пленник".

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# абитуриенты , ТюмГУ

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