Тюменцы победили в корпоративной лиге "Что? Где? Когда?"
Победу в финале весенней серии корпоративной лиги "Что? Где? Когда?" одержали тюменские знатоки. Игра проходила в Москве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Хрустальная сова досталась капитану команды – руководителю ЦУР Тюменской области Роману Рзаеву. Команда из Тюмени представляла компанию "РСМ-Тюмень". Участники: Роман Рзаев, Александр Радайкин, Святослав Косович, Михаил Попов, Майя Косович и Евгений Окатьев.
В полуфинале тюменцы уступали телезрителям 0:4, но все же сумели перевернуть ход игры в свою пользу и одержать победу со счетом 6:5. Лучшим игроком этапа стал Михаил Попов. В финале "РСМ-Тюмень" выиграла со счетом 6:3.