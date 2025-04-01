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Тюменцы победили в корпоративной лиге "Что? Где? Когда?"

Общество, 15:20 21 апреля 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Победу в финале весенней серии корпоративной лиги "Что? Где? Когда?" одержали тюменские знатоки. Игра проходила в Москве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Хрустальная сова досталась капитану команды – руководителю ЦУР Тюменской области Роману Рзаеву. Команда из Тюмени представляла компанию "РСМ-Тюмень". Участники: Роман Рзаев, Александр Радайкин, Святослав Косович, Михаил Попов, Майя Косович и Евгений Окатьев.

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В полуфинале тюменцы уступали телезрителям 0:4, но все же сумели перевернуть ход игры в свою пользу и одержать победу со счетом 6:5. Лучшим игроком этапа стал Михаил Попов. В финале "РСМ-Тюмень" выиграла со счетом 6:3.

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