Тюменским велосипедистам напомнили о необходимости спешиваться на переходах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главное правило, которое нарушают некоторые тюменские велосипедисты и водители электросамокатов, – это пересечение пешеходных переходов. Из-за нежелания спешиваться многие из них попадают в дорожно-транспортные происшествия.

Об этом сообщила начальник отделения по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по Тюмени Алла Жолудева в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия". За проезд по зебре на СИМ предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

"Каждый должен соблюдать правила дорожной безопасности. Особенно важно, чтобы пример детям подавали родители. Необходимо постоянно напоминать ребенку о безопасном пути от дома до школы. Тем более, учебный год еще не завершился", - отметила она.

Алла Жолудева акцентировала внимание тюменцев на то, что пешеход всегда должен следить за своей безопасностью: сначала убедиться, что автомобилисты его точно пропускают, а только потом переходить дорогу.

Напомним, с мая по октябрь 2025 года в Тюменской области будет проходить масштабная социальная кампания, направленная на безопасность детей-водителей. Её целевая аудитория - юные велосипедисты, водители средств индивидуальной мобильности, автомобилей и мотоциклов, а также их родители.

Виктория Макарова