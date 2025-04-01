  • 25 апреля 202525.04.2025пятница
  • USD82,8559
    EUR94,7129
  • В Тюмени 20..22 С 5 м/с ветер южный

Тюменским велосипедистам напомнили о необходимости спешиваться на переходах

Общество, 12:54 25 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главное правило, которое нарушают некоторые тюменские велосипедисты и водители электросамокатов, – это пересечение пешеходных переходов. Из-за нежелания спешиваться многие из них попадают в дорожно-транспортные происшествия.

Об этом сообщила начальник отделения по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по Тюмени Алла Жолудева в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия". За проезд по зебре на СИМ предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

"Каждый должен соблюдать правила дорожной безопасности. Особенно важно, чтобы пример детям подавали родители. Необходимо постоянно напоминать ребенку о безопасном пути от дома до школы. Тем более, учебный год еще не завершился", - отметила она.

Алла Жолудева акцентировала внимание тюменцев на то, что пешеход всегда должен следить за своей безопасностью: сначала убедиться, что автомобилисты его точно пропускают, а только потом переходить дорогу.

Напомним, с мая по октябрь 2025 года в Тюменской области будет проходить масштабная социальная кампания, направленная на безопасность детей-водителей. Её целевая аудитория - юные велосипедисты, водители средств индивидуальной мобильности, автомобилей и мотоциклов, а также их родители.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# велосипедисты , Госавтоинспекция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:16 25.04.202547 кафе и ресторанов открыли в Тюмени летние веранды
13:05 25.04.2025В Ишиме сыграют в модернизированный морской бой с рациями и 3Д-макетами боевой техники
12:54 25.04.2025Тюменским велосипедистам напомнили о необходимости спешиваться на переходах
12:32 25.04.2025Четыре "Парты героев" появились в тюменской гимназии № 12

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора