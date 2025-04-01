Кампания по безопасности детей-водителей СИМ стартует в Тюменской области в мае

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

78 аварий с участием детей произошло на дорогах Тюменской области за три месяца 2025 года. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 18 апреля. Погибли четыре ребёнка, 90 получили различные травмы.

175 подростков были задержаны за управление авто- и мототранспортом без соответствующих прав, шестеро из них находились в состоянии алкогольного опьянения. 22-м не исполнилось и 16 лет.

"Ситуация с детским травматизмом на дорогах остаётся стабильной, - отметил начальник Госавтоинспекции. - Но в летние каникулы, когда дети предоставлены сами себе, число таких происшествий, в том числе с тяжёлыми последствиями, возрастает".

По словам Андрея Миллера, по статистике 2024 года зарегистрировано 70 происшествий с участием детей-водителей самокатов и велосипедов. В них погиб один ребёнок.

С мая по октябрь 2025 года в Тюменской области будет проходить масштабная социальная кампания, направленная на безопасность детей-водителей. Её целевая аудитория - юные велосипедисты, водители средств индивидуальной мобильности, автомобилей и мотоциклов, а также их родители.

Мероприятия будут проходить в летних лагерях, оздоровительных учреждениях региона, а также на улицах населённых пунктов. Запланированы сходы граждан и родительские собрания с участием автоинспекторов.

Региональный уполномоченный по правам ребёнка Андрей Степанов добавил, что, как правило, за любой бедой ребёнка стоит взрослый: "Это родители, не соблюдающие элементарные правила перевозки детей, или те, кто, желая сделать приятное своим детям, дарят им средства индивидуальной мобильности и даже автомобили".

Статистика неумолимо говорит, что наибольшее количество детей страдает именно в дорожно-транспортных происшествиях, когда пренебрежение правилами приводит к трагедии, а также когда взрослые своими руками подталкивают ребёнка к конфликту с законом, вручая ему опасную "игрушку", при этом пострадать может и сам ребёнок, и окружающие, добавил он.

Николай Ступников