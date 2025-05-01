На мастер-класс "Знак памяти" приглашает музей "Городская дума"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Мастер-класс "Знак памяти" пройдет в музее "Городская дума" (ул. Ленина, 2) в Тюмени 30 мая в 12 часов.

На мастер-классе участники узнают о ключевых особенностях жизни Тюмени в годы Великой Отечественной войны и распишут значок в форме одного из символов тылового города: сибирская кошка, крылатый танк, торпедный катер и валенок-гигант.

Узнать подробности и записаться на мастер-класс можно по телефонам: +7 (3452) 46-11-59, +79324717990.

Возрастное ограничение: 0+.