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Тюменцам рассказали о здоровом питании в семье

Общество, 18:02 25 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Причинами возникновения неинфекционных заболеваний в 30-50 % случаев являются погрешности в питании. Соблюдение основных принципов правильного составления рациона позволяет избежать таких проблем, как ожирение, болезни сердца и сосудов, сахарный диабет второго типа.

Об этом рассказала начальник отдела социально-гигиенического мониторинга Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Анастасия Зайдулина.

"Наше питание - один из важнейших компонентов здорового образа жизни. Оно влияет на качество жизни и ее продолжительность. В организме человека нет ни одного органа, нормальное функционирование которого не зависело бы от того, что мы едим", - пояснила Анастасия Зайдулина.

По ее мнению, в семье необходимо отводить важную роль формированию привычек здорового и полноценного питания. Родители становятся примером для своих детей. Рацион при этом должен быть разнообразным и осознанным, а не ограниченным.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Правильные пищевые привычки - это просто. В первую очередь - режим приема пищи, то есть три-четыре раза, два перекуса, обязательно должен присутствовать завтрак. Он дает старт бодрости на весь день. Важно и разнообразное сбалансированное меню, которое обеспечивает физиологические потребности организма", - отметила она.

Завтрак должен составлять 20-30% от дневного рациона, при этом быть достаточно сытным, чтобы до обеда не возникало чувства голода. Обед - 30-35%, ужин - 20-25%. В промежутке можно устроить перекус. Это могут быть фрукты, сухофрукты, орехи, низкожирные молочные продукты без сахара. Необходимо также ограничить частоту и количество потребления сладких напитков.

"Что касается полезных продуктов, в первую очередь это овощи, ягоды, фрукты. Это источник клетчатки, макро- и микроэлементов. Рыба - источник Омега-3 и фосфора, в мясе много белка. Йод присутствует в морской капусте и в морепродуктах. Злаковые и бобовые культуры, яйца и молочная продукция, растительные масла тоже являются основой здорового рациона. Также хочу посоветовать в магазинах брать не обычную соль, а йодированную. Это поможет в профилактике йододефицитных заболеваний", - добавила Анастасия Зайдулина.

В Роспотребнадзоре в рамках национального проекта "Демография" разработан медиапортал здоровоепитание.рф. Тюменцы могут выбрать рецепты в зависимости от состояния здоровья, найти советы по питанию для всей семьи. Благодаря порталу, можно самостоятельно разработать программу питания на определенный период времени.

Юлия Божок

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# демография , правильное питание , Роспотребнадзор

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