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"Школа для родителей" работает для тюменцев в реабилитационном центре "Родник"

Общество, 15:39 25 мая 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Занятия в "Школе для родителей" организуют в тюменском центре комплексной реабилитации "Родник". Они проходят в формате консультаций с ведущими специалистами. Родители могут получить ответы на вопросы и выстроить план, как двигаться дальше.

Так, с логопедом Анной Карагодиной они могли обсудить, что должны знать родители ребенка с нарушениями речи. Участников занятия интересовало, обращаться ли к нейропсихологу, что такое лого-фасциальный массаж и кому он показан, нужна ли ребенку с нарушениями речи подготовка к школе, сообщает центр "Родник".

"Поговорили с родителями о том, что такое общее недоразвитие речи, какие бывают его уровни, чем они отличаются. Почему речь у ребят так часто бывает аграмматичной, к какому речевому нарушению это относится и что с этим делать", — отмечает Анна Карагодина.

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# логопед , реабилитация , Родник

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