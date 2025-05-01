5 тысяч тюменских подростков будут работать в "Отрядах мэра"

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

5 тыс. подростков от 14 до 17 лет смогут поработать в "Отрядах мэра" в Тюмени. Первая смена стартует 5 июня.

Ребятам предстоит трудиться по 10 рабочих дней, по три часа. На выбор предоставлено около 50 специальностей для работы.

Сейчас юные тюменцы могут записаться в резерв второй смены, которая продлится с 7 по 18 июля. Для этого нужно отправить заявку на электронную почту rezerv_om@mail.ru, скачав бланк на официальном сайте. Однако заявка не дает гарантии трудоустройства.

А 18 июня состоится онлайн-запись на третью смену, которая пройдет с 4 по 15 августа, сообщает Вслух.ру.