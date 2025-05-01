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О работе тюменских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны расскажут в музее

Общество, 16:01 25 мая 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Экскурсия в музей истории Тюменского региона Свердловской железной дороги (ул. Первомайская,55) пройдет в Тюмени 28 мая в 16 часов. Встреча посвящена работе железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

Ведущий методист музея Наталья Иванова расскажет о памятниках, посвященных героизму тюменских железнодорожников фронта и тыла, установленных рядом с Тюменским железнодорожным вокзалам, а также познакомит с экспозицией, посвященной периоду Великой Отечественной войны.

Необходима предварительная запись по телефону: +79123823293.

Возрастное ограничение: 12+.

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# железная дорога , краеведение , музеи

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