О работе тюменских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны расскажут в музее
Экскурсия в музей истории Тюменского региона Свердловской железной дороги (ул. Первомайская,55) пройдет в Тюмени 28 мая в 16 часов. Встреча посвящена работе железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.
Ведущий методист музея Наталья Иванова расскажет о памятниках, посвященных героизму тюменских железнодорожников фронта и тыла, установленных рядом с Тюменским железнодорожным вокзалам, а также познакомит с экспозицией, посвященной периоду Великой Отечественной войны.
Необходима предварительная запись по телефону: +79123823293.
Возрастное ограничение: 12+.