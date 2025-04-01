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В российских школах пройдут антитеррористические учения

Общество, 08:27 28 апреля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Антитеррористические учения проведут в российских школах, детских лагерях и центрах 29 и 30 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

В 2024 году такие учения прошли в школах в конце августа.

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# антитеррористические учения , учения , школы

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