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51 законопроект внесло региональное правительство в Тюменскую облдуму за год

Губернатор, 09:07 27 апреля 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

51 законопроект внесло региональное правительство в Тюменскую областную думу в 2024 г. Среди главных инициатив - поддержка участников специальной военной операции и их семей. Все предложения одобрены народными избранниками.

Об этом рассказала губернатор Тюменской области Александр Моор в День российского парламентаризма в своем Telegram-канале.

"В Тюменской области законодательная и исполнительная власти – единая команда. Среди депутатов есть представители различных политических партий. Конечно, между нами бывают дискуссии по проблемным вопросам. Но в итоге мы всегда находим решения, отвечающие интересам земляков", - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона поблагодарил депутатов муниципальных дум и регионального законодательного собрания, представителей в Госдуме и Совете Федерации РФ за плодотворный труд на благо Тюменской области и страны.

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# Александр Моор , парламентаризм

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