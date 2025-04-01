51 законопроект внесло региональное правительство в Тюменскую облдуму за год

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

51 законопроект внесло региональное правительство в Тюменскую областную думу в 2024 г. Среди главных инициатив - поддержка участников специальной военной операции и их семей. Все предложения одобрены народными избранниками.

Об этом рассказала губернатор Тюменской области Александр Моор в День российского парламентаризма в своем Telegram-канале.

"В Тюменской области законодательная и исполнительная власти – единая команда. Среди депутатов есть представители различных политических партий. Конечно, между нами бывают дискуссии по проблемным вопросам. Но в итоге мы всегда находим решения, отвечающие интересам земляков", - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона поблагодарил депутатов муниципальных дум и регионального законодательного собрания, представителей в Госдуме и Совете Федерации РФ за плодотворный труд на благо Тюменской области и страны.