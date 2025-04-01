Бойцы СВО поблагодарили тюменцев за новую партию помощи

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Бойцы 337 полка воздушно-десантных войск и батальона мобилизованных "Ермак", сформированного в Тюменской области, записали видеообращение со словами благодарности за доставленную гумпомощь. Кадрами в своих соцсетях поделился губернатор региона Александр Моор.

"По запросу командиров мы собрали и отправили квадрокоптеры, дизельный генератор, специальное обмундирование, металлодетекторы, тепловизионные прицелы, одеяла против пуль и осколков, рации, лодки и лодочный мотор", - рассказал он.

Глава региона поблагодарил бойцов за обратную связь, а всех неравнодушных тюменцев - за помощь в формировании и доставке гуманитарного эшелона. "Вместе мы приближаем победу!", - сказал Александр Моор.

Видео из ТГ-канала Александра Моора