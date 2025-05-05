Спектакль "Фронтовичка" поставят в Тюмени по воспоминаниям военного фельдшера
Спектакль "Фронтовичка", приуроченный ко Дню Победы, пройдет в новом корпусе ТюмГУ 6 мая. В его основу легла книга доктора исторических наук, профессора ТюмГУ Владимира Московкина, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
В произведении содержатся сведения о боевом пути военного фельдшера Зинаиды Петровны Липчинской. Ее воспоминания воссоздали достоверную картину повседневной жизни советских воинов в годы Великой Отечественной войны.
В спектакле участвуют студенты Тюменского госуниверситета, команды театра танца "Модерн" и учебного театра "Территория танца" ТГИК.
Зрителей приглашают к 19 часам. Вход в концертный зал со стороны ул. Семакова. Регистрация открыта по ссылке.
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