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Спектакль "Фронтовичка" поставят в Тюмени по воспоминаниям военного фельдшера

Общество, 18:27 05 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Фронтовичка", приуроченный ко Дню Победы, пройдет в новом корпусе ТюмГУ 6 мая. В его основу легла книга доктора исторических наук, профессора ТюмГУ Владимира Московкина, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В произведении содержатся сведения о боевом пути военного фельдшера Зинаиды Петровны Липчинской. Ее воспоминания воссоздали достоверную картину повседневной жизни советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

В спектакле участвуют студенты Тюменского госуниверситета, команды театра танца "Модерн" и учебного театра "Территория танца" ТГИК.

Зрителей приглашают к 19 часам. Вход в концертный зал со стороны ул. Семакова. Регистрация открыта по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+

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# спектакль , ТюмГУ

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