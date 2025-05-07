Тюменским компаниям предлагают стать партнерами предпринимательского форума
Партнёром форума "День предпринимателя-2025" предлагают стать компаниям Тюменской области. Существует четыре формата партнерства, выбрать их можно на сайте, сообщает региональное инвестагентство.
"27 мая в Тюмени в ДК "Нефтяник" пройдет крупное деловое событие на тему "Человек и эпоха ИИ: вызовы и возможности". Почему стоит стать партнёром именно этого форума: здесь - ваша целевая аудитория. География мероприятия - обширная. Более 2000 человек не только со всей Тюменской области, но и из других регионов страны. Ваш бизнес - на повестке дня во всех ведущих СМИ региона и даже за его пределами. Партнёрство с форумом, где звучат темы цифровых решений и нейросетей — это сигнал рынку: ваш бренд — современный, прогрессивный и готовый к будущему", - рассказали организаторы.
Кнопку "Стать партнером" можно найти на сайте.