Новый smart-ФАП начал работу в д. Маслова Тобольского района

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Новый smart-ФАП начал работу в д. Маслова Тобольского района. Медучреждение строили в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение".

Модульное здание площадью более 80 кв. м выполнено из надежных материалов и полностью адаптировано для приема всех групп населения, включая маломобильных пациентов. Внутри размещены кабинет приема, процедурно-прививочный кабинет и санитарная комната, пишет информационный центр правительства Тюменской области.

"Строительство прошло с опережением графика, а планы по развитию медицинской инфраструктуры в Тобольском районе реализуются быстрее, чем ожидалось. В ближайшее время такие же SMART-ФАПы появятся и в других населенных пунктах муниципалитета", - обратил внимание главный врач областной больницы № 3 Дмитрий Бойко.

Smart-ФАП оснащен современным оборудованием и телемедицинскими технологиями, что позволяет специалистам оперативно консультироваться с врачами областной больницы №3 и передавать результаты исследований в режиме онлайн.