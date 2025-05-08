  • 8 мая 20258.05.2025четверг
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер восточный

Более 15 семинаров для налогоплательщиков проведут в Тюменской области

Общество, 13:04 08 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 15 тематических семинаров для налогоплательщиков проведут в Тюменской области в мае и июне. Мероприятия будет полезны как предпринимателям, так и другим жителям региона.

Как сообщает управление ФНС России по Тюменской области, на ближайших мероприятиях специалисты расскажут налогоплательщикам про нововведения в налоговом законодательстве с 2025 г. Кроме того, они узнают, как в досудебном порядке урегулировать налоговые споры.

Будет полезна информация и о том, какие заявления нужно предоставить для получения льготы по имущественным налогам юридических и физических лиц.

Во втором квартале налогоплательщики смогут проконсультироваться об особенностях рассмотрения жалоб в упрощенном порядке, а также о преимуществах сдачи отчетности через "Личный кабинет индивидуального предпринимателя" на сайте ФНС России.

Тематические семинары проводятся бесплатно и доступны для всех категорий налогоплательщиков. Ознакомиться с датами, временем проведения и полным перечнем тем можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# налоги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 08.05.2025В Тюменской области 75 тысяч жителей проголосовали за дизайн-проекты благоустройства
13:04 08.05.2025Более 15 семинаров для налогоплательщиков проведут в Тюменской области
12:14 08.05.2025Интерактивная карта укажет тюменцам места мероприятий в День Победы
12:01 08.05.2025Первый в истории речной "Бессмертный полк" проходит в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора