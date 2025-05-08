Более 15 семинаров для налогоплательщиков проведут в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 15 тематических семинаров для налогоплательщиков проведут в Тюменской области в мае и июне. Мероприятия будет полезны как предпринимателям, так и другим жителям региона.

Как сообщает управление ФНС России по Тюменской области, на ближайших мероприятиях специалисты расскажут налогоплательщикам про нововведения в налоговом законодательстве с 2025 г. Кроме того, они узнают, как в досудебном порядке урегулировать налоговые споры.

Будет полезна информация и о том, какие заявления нужно предоставить для получения льготы по имущественным налогам юридических и физических лиц.

Во втором квартале налогоплательщики смогут проконсультироваться об особенностях рассмотрения жалоб в упрощенном порядке, а также о преимуществах сдачи отчетности через "Личный кабинет индивидуального предпринимателя" на сайте ФНС России.

Тематические семинары проводятся бесплатно и доступны для всех категорий налогоплательщиков. Ознакомиться с датами, временем проведения и полным перечнем тем можно по ссылке.