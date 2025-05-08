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Поезд-отель отправился из Тюмени на Кавказ

Общество, 10:46 08 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Железнодорожный круиз "Жемчужина Кавказа" отправился в десятидневное путешествие с тюменского вокзала 8 мая. Состав поедет по маршруту Тюмень – Екатеринбург – Челябинск – Самара – Черкесск – Нальчик – Грозный – Дербент и обратно.

На перроне состоялись проводы с викториной и сладкими подарками от туристического бренда Visit Tyumen — конфетами местной фабрики. Также собравшихся порадовало зажигательное выступление от танцевального ансамбля "Огни".

Как рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, "Жемчужина Кавказа" — один из популярных железнодорожных круизов из всего спектра маршрутов, которые на сегодняшний день реализует компания "РЖД". Это хорошая возможность продлить майские праздники и посетить кавказские республики.

"Это уникальный проект, отличная возможность для жителей Тюменской области отправиться на железнодорожном круизе "Жемчужина Кавказа" по самым колоритным городам, местам, республикам Северного Кавказа. Совместно с компанией "РЖД" второй год запускаем его из Тюмени. В составе 11 вагонов. На протяжении всего пути туристов сопровождают с точки зрения кавказского колорита. В вагоне-ресторане они могут попробовать блюда национальной кухни. Остановки в самих республиках будут наполнены яркой, насыщенной экскурсионной программой", — поделилась она.

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По пути следования к круизу будут присоединяться туристы из Екатеринбурга, Челябинска, Самары. Уже полный состав отправиться на Северный Кавказ. Отметим, жители Тюменской области занимают около 30% железнодорожного состава. Поезд — фактически отель на колесах с комфортными условиями. Компания "РЖД" ежегодно наращивает и сервисную составляющую, учитывая мнение туристов, путешественников.

Напомним, впервые "Жемчужину Кавказа" из Тюмени запускали в 2024 года. В этот раз билетов продали гораздо больше, заметно, что интерес отдыхающих гораздо выше. Поскольку продажи туров на этом круизе проходили с высокой скоростью, с коллегами из "РЖД" обсуждают возможность нарастить состав железнодорожного круиза, чтобы еще большее количество людей получили возможность отправиться в колоритное путешествие.

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Мария Трофимова добавила, что по стране предлагают большое количество туристических маршрутов, круизы стали популярным видом путешествий. Такие термины как железнодорожный круиз, железнодорожный туристский маршрут, туристский поезд уже официально закреплены в федеральном законе. У Тюменской области есть свой флагманский маршрут "В Сибирь", охватывающий Тюмень и Тобольск. В 2024 году он завоевал Гран-при ХI Всероссийской туристической премии "Маршрут года". Все начиналось весной 2022 года с четырех вагонов. В 2025 году был принят состав из 19 вагонов — около 250 туристов. Это было рекордное количество туристов железнодорожного состава.

"Наш железнодорожный круиз "В Сибирь" вызывает все больший интерес. Ежегодно принимаем около трех-четырех круизов. В июле ожидаем очередной состав с туристами из разных регионов страны, который прибудет к нам в гости", — заключила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Инна Пахомова

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# Visit Tyumen , Мария Трофимова , туризм , туристы

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