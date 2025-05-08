Поезд-отель отправился из Тюмени на Кавказ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Железнодорожный круиз "Жемчужина Кавказа" отправился в десятидневное путешествие с тюменского вокзала 8 мая. Состав поедет по маршруту Тюмень – Екатеринбург – Челябинск – Самара – Черкесск – Нальчик – Грозный – Дербент и обратно.

На перроне состоялись проводы с викториной и сладкими подарками от туристического бренда Visit Tyumen — конфетами местной фабрики. Также собравшихся порадовало зажигательное выступление от танцевального ансамбля "Огни".

Как рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, "Жемчужина Кавказа" — один из популярных железнодорожных круизов из всего спектра маршрутов, которые на сегодняшний день реализует компания "РЖД". Это хорошая возможность продлить майские праздники и посетить кавказские республики.

"Это уникальный проект, отличная возможность для жителей Тюменской области отправиться на железнодорожном круизе "Жемчужина Кавказа" по самым колоритным городам, местам, республикам Северного Кавказа. Совместно с компанией "РЖД" второй год запускаем его из Тюмени. В составе 11 вагонов. На протяжении всего пути туристов сопровождают с точки зрения кавказского колорита. В вагоне-ресторане они могут попробовать блюда национальной кухни. Остановки в самих республиках будут наполнены яркой, насыщенной экскурсионной программой", — поделилась она.

По пути следования к круизу будут присоединяться туристы из Екатеринбурга, Челябинска, Самары. Уже полный состав отправиться на Северный Кавказ. Отметим, жители Тюменской области занимают около 30% железнодорожного состава. Поезд — фактически отель на колесах с комфортными условиями. Компания "РЖД" ежегодно наращивает и сервисную составляющую, учитывая мнение туристов, путешественников.

Напомним, впервые "Жемчужину Кавказа" из Тюмени запускали в 2024 года. В этот раз билетов продали гораздо больше, заметно, что интерес отдыхающих гораздо выше. Поскольку продажи туров на этом круизе проходили с высокой скоростью, с коллегами из "РЖД" обсуждают возможность нарастить состав железнодорожного круиза, чтобы еще большее количество людей получили возможность отправиться в колоритное путешествие.

Мария Трофимова добавила, что по стране предлагают большое количество туристических маршрутов, круизы стали популярным видом путешествий. Такие термины как железнодорожный круиз, железнодорожный туристский маршрут, туристский поезд уже официально закреплены в федеральном законе. У Тюменской области есть свой флагманский маршрут "В Сибирь", охватывающий Тюмень и Тобольск. В 2024 году он завоевал Гран-при ХI Всероссийской туристической премии "Маршрут года". Все начиналось весной 2022 года с четырех вагонов. В 2025 году был принят состав из 19 вагонов — около 250 туристов. Это было рекордное количество туристов железнодорожного состава.

"Наш железнодорожный круиз "В Сибирь" вызывает все больший интерес. Ежегодно принимаем около трех-четырех круизов. В июле ожидаем очередной состав с туристами из разных регионов страны, который прибудет к нам в гости", — заключила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Инна Пахомова