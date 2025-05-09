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В День Победы тоболяки выбирают будущий вид Менделеев-парка

Общество, 20:39 09 мая 2025

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Поучаствовать в выборе дизайн-проекта Менделеев-парка предлагают волонтеры тоболякам на праздничных площадках по всему городу.

Напомним, голосование проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" – части масштабного национального проекта "Инфраструктура для жизни". Преобразится тобольский парк уже в следующем году, но перед этим горожанам нужно определиться с дизайн-проектом. На выбор представлено два варианта. "Решайте сами! Ведь судьба парка – в ваших руках!", - призывает администрация Тобольска.

Всего в регионе на всероссийское онлайн-голосование заявлены пять территорий: сквер Депутатов, аллея Молодоженов, площадь Борцов Революции в Тюмени, территория между домами на ул. Карла Маркса, 62 в Ишиме и Менделеев-парк в Тобольске. Свыше 75 тыс. жителей уже выразили свое мнение, голосование продлится на сайте до 12 июня.

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# волонтеры , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , Тобольск

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