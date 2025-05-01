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Тюменцы на реализацию проектов от ПФКИ привлекли 246 млн рублей

Общество, 15:20 16 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

246 млн рублей привлекли организации и предприниматели Тюменской области от Президентского фонда культурных инициатив за четыре года. Сумма софинансирования 188 проектов составила 259 млн рублей.

Такие данные предоставили ИА "Тюменская линия" во время встречи в проектном офисе ПФКИ на базе областной научной библиотеки 16 мая, накануне четырехлетия фонда.

"За каждым из реализованных проектов стоят люди. Это команда проекта, авторы культурных идей, и, конечно же, аудитория. Мы делаем все для того, чтобы проекты поддержать. Работа проектного офиса дала свой результат. Благодарим и коллектив проектного офиса, и всех замечательных авторов", - сказал директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый в УФО проектный офис ПФКИ открыли в Тюмени в конце 2023 года. Его сотрудники за 2024 год провели 700 консультаций, более 100 тематических мероприятий: встречи, мастер-классы, деловые игры. При этом сегмент участников постепенно меняется и дополняется.

"Увеличивается интерес от индивидуальных предпринимателей. У фонда заключено соглашение с Минэкономразвития, и центры "Мой бизнес" активно направляют к нам предпринимателей из сфер культуры, искусства и креативных индустрий, поэтому поток участников растёт. По проектам за 2024 год у нас в два раза выросло число заявок, которые подаются из конкурса в конкурс. Почти 400 заявок было подано в 2023 году. Этот показатель был на порядок ниже. Более 45 проектов поддержано в целом за прошлый год", - уточнил руководитель проектного офиса ПФКИ Тюменской области Артем Кудряшев.

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Перед специалистами проектного офиса ПФКИ поставлена новая задача – вовлекать ветеранов и участников семей СВО в проектную деятельность. Для этого налажено сотрудничество с Тюменским филиалом фонда "Защитники Отечества". Намечен цикл встреч, деловых игр и мастер-классов.

У участников сегодняшней встречи еще есть время на составление заявки на первый конкурс 2026 года. Старт кампании дадут летом.

Итоги второго конкурса 2025 года ПФКИ станут известны 20 мая.

Анжела Лебедева

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# культура , проектный офис , ПФКИ , Тюменская областная научная библиотека

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