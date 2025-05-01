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Летние категории для обращений граждан запустил тюменский портал

Общество, 09:02 17 мая 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Летние категории для обращения граждан запустили на портале "Тюмень — наш дом". Горожане могут сообщить о недостатках на велодорожках или о работе летних кафе.

Тюменцы уже активно пишут обращения по поводу состояния деревьев и о насаждениях, требующих внимания. Также открыты категории по содержанию дорог и дворов, автобусным остановкам, освещению, брошенному автохламу и неправильной парковке, пишет Вслух.ру.

Пользователи получают ответ на все обращения, поступившие на портал городской администрации. Если требуется ремонт, указываются сроки его выполнения.

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# велодорожки , кафе , обращения

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