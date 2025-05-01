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В "Боевом кадровом резерве Тюменской области" участвуют целые воинские подразделения

Общество, 20:12 16 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

Не только отдельные бойцы СВО, но и целые воинские подразделения участвуют в программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Командиры поддерживают инициативу и централизованно отправляют их проходить этапы проекта.

Отмечается, что для бойцов организовывают выезд с линии боевого соприкосновения, чтобы они смогли выполнить задания и затем вернуться назад. В одном из батальонов приняли участие сразу 28 военных.

"Боевой кадровый резерв — это не просто отбор, это возможность для военнослужащих проявить себя, получить новые перспективы", — отмечает спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

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# Боевой кадровый резерв

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