Команды из 8 школ приняли участие в турнире по мини-футболу "Отцы и дети"

| Фото: "Совет надежных отцов" | Фото: "Совет надежных отцов"

Ежегодный турнир по мини-футболу "Отцы и дети" на переходящий кубок "Совета надёжных отцов" в четвертый раз прошел в СК "Центральный" в Тюмени 18 мая. В этом году участие приняли отцы и дети из восьми тюменских школ. Организатором мероприятия выступил "Совет надежных отцов" и региональное отделение ВОД "Отцы России".

Турнир по мини-футболу с каждым годом набирает обороты, становится популярнее. Этот праздник спорта объединяет всех членов семьи. За сыновей и пап приходят болеть мамы, младшие братья, сестры, бабушки и дедушки. Все это создаёт благоприятную среду для укрепления семейных ценностей, усиления чувства единства и патриотизма. В этом году турнир посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.