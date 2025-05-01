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Команды из 8 школ приняли участие в турнире по мини-футболу "Отцы и дети"

Спорт, 18:51 19 мая 2025

"Совет надежных отцов" | Фото: "Совет надежных отцов"

Ежегодный турнир по мини-футболу "Отцы и дети" на переходящий кубок "Совета надёжных отцов" в четвертый раз прошел в СК "Центральный" в Тюмени 18 мая. В этом году участие приняли отцы и дети из восьми тюменских школ. Организатором мероприятия выступил "Совет надежных отцов" и региональное отделение ВОД "Отцы России".

Турнир по мини-футболу с каждым годом набирает обороты, становится популярнее. Этот праздник спорта объединяет всех членов семьи. За сыновей и пап приходят болеть мамы, младшие братья, сестры, бабушки и дедушки. Все это создаёт благоприятную среду для укрепления семейных ценностей, усиления чувства единства и патриотизма. В этом году турнир посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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# мини-футбол , отцы

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18:51 19.05.2025Команды из 8 школ приняли участие в турнире по мини-футболу "Отцы и дети"
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