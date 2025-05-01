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Тюменский пианист даст концерт по произведениям Петра Чайковского

Общество, 08:27 26 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт Станислава Хуланхова (фортепиано) "Чайковский. Времена года" начнется в Тюменской филармонии 29 мая в 19 часов. Он посвящен 185-летию со дня рождения Петра Чайковского.

"Времена года" - это не просто цикл ярких пьес, которые знакомы практически каждому с самого детства. Это настоящий личный дневник композитора, куда он старательно записал все памятные и дорогие для него эпизоды, удивительные картины природы. Здесь тесно сплелись городские картины жизни, деревенский быт, бескрайние просторы и чувства, сообщают организаторы.

За свою жизнь Чайковский создал более 80 произведений, включая симфонии, оперы, балеты, камерную музыку и романсы.

Билеты - по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.

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