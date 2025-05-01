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Тюменцы стали чаще выбирать Китай для туристических поездок

Общество, 16:31 24 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Китай становится популярным туристическим направлением у жителей Тюменской области. Главным открытием стал остров Хайнань: прямые рейсы, безвизовый режим и экзотический колорит делают его серьезным конкурентом Турции или Египта.

В 2024 году Китай вошел в топ-5 самых популярных зарубежных направлений у россиян. В списке также Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд. Всплеск интереса к КНР не обошел стороной и Тюмень.

"В зимнем сезоне тюменцы традиционно выбирают Таиланд, Египет, ОАЭ, Шри-Ланку – туда летят прямые рейсы из областной столицы. А вот с наступлением лета на первый план выходят Турция и Египет, – рассказывает корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" турагент Елена Рысбаева. – Но сейчас мы видим, как Китай уверенно догоняет лидеров. Всё больше людей хотят новых впечатлений, а Хайнань предлагает как пляжный отдых, так и насыщенную экскурсионку".

Она отметила, что лучшее время для поездки на Хайнань - весна и осень. Лето здесь влажное, с ливнями и духотой. Зимой море может быть прохладным, а в июле-августе возможны тайфуны.

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# Китай , туристы

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