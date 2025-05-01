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Тюменский студент победил в международной олимпиаде "ИТ-Планета-2025"

Общество, 13:09 26 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студент Школы компьютерных наук ТюмГУ Роман Тихонов занял первое место в финале Международной олимпиады "ИТ-Планета-2025" в номинации "Лучший свободный диплом". Он представил проект "Разработка программного обеспечения многофакторной аутентификации с использованием биометрии для операционных систем на базе ядра Linux", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"В работе Роман Тихонов анализирует современные подходы к биометрической аутентификации, выявляет преимущества ее использования в многофакторных системах. По результатам исследования он разработал архитектуру программного обеспечения, которое использует предлагаемые механизмы для их интеграции в операционные системы семейства GNU/Linux", - рассказали в вузе.

Научная тема, над которой работает Роман, появилась благодаря его участию в проекте "Астра-Стипендия-2024", где он стал лауреатом. По материалам работы опубликована статья на английском языке в сборнике материалов международной конференции IEEE SmartIndustryCon с индексацией в базе научного цитирования Scopus.

Всего в соревнованиях участвовали более 20 тыс. студентов и дипломированных специалистов из более чем 1 тыс. вузов и образовательных организаций СПО 15 стран мира. В финал прошли 360 студентов и выпускников.

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