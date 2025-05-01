На фестивале по триатлону IronStar в Тюмени обновили маршрут велоэтапа

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестиваль по триатлону IronStar пройдет в Тюмени 14 и 15 июня. В этом году обновлен маршрут велоэтапа с учётом отзывов тюменцев.

Как сообщают организаторы, круг стал удобнее, шире и длиннее, меньше поворотов — больше комфорта и контроля. Выезд из транзитной зоны теперь идет по верхнему уровню набережной Туры до ул. Республики (в сторону Ямской). Маршрут от старта до ул. Республики — 2,7 км: проезжать его необходимо дважды — на старте и при возвращении. Далее участников ждут четыре круга для дистанции 113 и два круга — для олимпийки. Финиш — по набережной обратно в транзитку.

По набережной введено ограничение скорости 20 км в час.

Регистрация открыта по ссылке. Возрастное ограничение: 18+