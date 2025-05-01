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Более 5 км водопроводных труб проложили тюменские специалисты в Краснодоне

Экономика, 13:31 28 мая 2025

администрация Краснодонского муниципального округа | Фото: администрация Краснодонского муниципального округа

Более 5 тыс. м водопроводных труб проложили специалисты компании "ТюменьБурСтрой" в Краснодоне. Работы они выполнили по соглашению между подшефной территорией и Тюменской областью.

Как сообщил глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко, специалисты приступили к работе на четвертом в 2025 году участке водовода, протяженность которого составляет 1,8 тыс. кв. м.

"С рабочим визитом посетил объект, где в рамках специального инфраструктурного проекта, специалисты подрядной организации ООО "ТюменьБурСтрой" ведут прокладку линии водопровода диаметром 225 и 110 миллиметров. Работы ведутся методом горизонтально направленного бурения на участке водопроводной сети квартала Титова Краснодона, в районе проспекта Молодой гвардии", - уточнил глава округа.

Подрядчик уже проложил 600 м полимерной трубы, а также трубы диаметром 225 мм. Осталось выполнить протяжку еще 260 м трубы данного диаметра. В ближайшие дни специалисты подрядной организации приступят к укладке трубы диаметром 110 мм протяженностью почти одну тыс. м.

По словам Сергея Козенко, капитальный ремонт водовода стабилизирует водоснабжение в домах более четырех тыс. пользователей. К нему в перспективе подключатся школа № 4 им. С. Г. Тюленина и детский сад "Акварель".

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# водоснабжение , ЖКХ , Краснодон , ремонт сетей , соглашение о сотрудничестве

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