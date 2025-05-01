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АО "Транснефть – Сибирь" подготовило производственные объекты к работе в условиях весеннего паводка

Общество, 14:26 28 мая 2025

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

АО "Транснефть – Сибирь" завершило подготовку производственных объектов к работе в условиях весеннего паводка.

На линейной части магистральных трубопроводов и нефтеперекачивающих станциях специалисты выполнили сезонное техническое обслуживание более 7 тыс. единиц запорной арматуры. Организован отвод талых вод от оборудования, сезонное обслуживание и проверка работоспособности 128 систем промышленной и бытовой канализации, очистных сооружений.

В целях обеспечения надежного и безаварийного функционирования трубопроводов в период паводка сформирован аварийный запас для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации. Проведено техническое обслуживание оборудования для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти: боновых заграждений, плавсредств, нефтесборного оборудования, откачивающих средств. Помимо этого, на период паводка созданы 45 оперативных групп по контролю технического состояния линий электропередачи и установок электроснабжения.

На всех подводных переходах ведется постоянный контроль предотвращения возможных заторов и искусственного поднятия уровня воды в районе пересечения трубопроводов с водными преградами в период паводка. Сформирован запас грунта, мешков для восстановления обвалования объектов, расположенных в труднодоступных местах.

Плановое проведение сезонной подготовки оборудования к эксплуатации и техническое обслуживание производственных объектов в соответствии с требованиями промышленной безопасности позволяют АО "Транснефть – Сибирь" обеспечивать необходимый уровень надежности системы магистральных трубопроводов, пожарной и экологической безопасности процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов.

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# АО Транснефть - Сибирь

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