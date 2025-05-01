Тюменские работодатели заявили рекордное количество вакансий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

26,3 тыс. вакансий разместили работодатели Тюменской области за неделю. Наибольшая доля предложений приходится на строительство, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, госуправление, военную безопасность и соцобеспечение, профессиональные, научные и технические предприятия.

Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, с начала года за содействием в поиске подходящей работы обратились 10 тыс. 193 человека, трудоустроены — 3 тыс. 935 из них.

В статусе безработного зарегистрированы 2,2 тыс. человек, что составляет 0,28 % от экономически активного населения региона.