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Тюменские работодатели заявили рекордное количество вакансий

Экономика, 15:56 30 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

26,3 тыс. вакансий разместили работодатели Тюменской области за неделю. Наибольшая доля предложений приходится на строительство, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, госуправление, военную безопасность и соцобеспечение, профессиональные, научные и технические предприятия.

Как сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области, с начала года за содействием в поиске подходящей работы обратились 10 тыс. 193 человека, трудоустроены — 3 тыс. 935 из них.

В статусе безработного зарегистрированы 2,2 тыс. человек, что составляет 0,28 % от экономически активного населения региона.

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# вакансии , работодатели , рынок труда

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