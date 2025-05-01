Тюменские студенты выбирают элективные курсы с помощью нейросети

| Фото: Центры компетенций» АНО «Россия – страна возможностей» | Фото: Центры компетенций» АНО «Россия – страна возможностей»

Инновационный чат-бот, который помогает студентам выбирать элективные курсы на основе анализа их надпрофессиональных компетенций, запустил ТюмГУ. Сервис разработали студенты Школы компьютерных наук вуза. Бот использует данные диагностики "гибких навыков" и формирует индивидуальные рекомендации, сообщает пресс-служба Центра компетенций" АНО "Россия – страна возможностей".

"Мы хотели сделать процесс выбора элективов максимально удобным. Теперь студенты могут не тратить время на ручной просмотр карточек модулей учебной программы, а сразу получать релевантные варианты со ссылками на Отзывус и Modeus", – рассказал студент Школы компьютерных наук ТюмГУ Илья Кондратьев.

Новый сервис использует технологию умного поиска по запросу. Студенты могут ввести интересующую тему, и система мгновенно предложит подходящие варианты из текущей выборной кампании. Чем детальнее описан запрос, тем точнее будут рекомендации. Также можно рассказать о своих увлечениях – тогда ИИ подберет курсы, охватывающие разные сферы интересов.

| Фото: Центры компетенций» АНО «Россия – страна возможностей» | Фото: Центры компетенций» АНО «Россия – страна возможностей»

"Наши студенты создали систему, которая не просто предлагает курсы, а строит персональный образовательный маршрут. ИИ анализирует данные диагностики "гибких навыков", выявляет ключевые компетенции студента и подбирает элективы, которые помогут ему усилить свои преимущества или развить "западающие навыки". Это не просто автоматизация – это реальная помощь в осознанном выборе, который влияет на будущую карьеру", - отметил руководитель Центра компетенций Тюменской области Артём Берёзкин.

Сегодня уже более 250 студентов получили рекомендации с помощью чат-бота "Элективыч". Это первый в регионе пример использования нейросетей для адаптивного обучения, что подчеркивает инновационный подход университета к образовательным технологиям. Разработчики планируют дорабатывать алгоритмы, чтобы рекомендации становились еще точнее.

Сейчас чат-бот работает в тестовой версии и поддерживает только поиск по запросу, но в скором времени будут добавлены профили студентов. Отметим, что обучающимся в ТюмГУ доступно более 700 элективных курсов. Выбрать их можно по ссылке.