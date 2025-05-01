  • 30 мая 202530.05.2025пятница
  • USD78,4970
    EUR88,9481
  • В Тюмени 26..28 С 0 м/с ветер западный

Тюменские студенты выбирают элективные курсы с помощью нейросети

Общество, 18:54 30 мая 2025

Центры компетенций» АНО «Россия – страна возможностей» | Фото: Центры компетенций» АНО «Россия – страна возможностей»

Инновационный чат-бот, который помогает студентам выбирать элективные курсы на основе анализа их надпрофессиональных компетенций, запустил ТюмГУ. Сервис разработали студенты Школы компьютерных наук вуза. Бот использует данные диагностики "гибких навыков" и формирует индивидуальные рекомендации, сообщает пресс-служба Центра компетенций" АНО "Россия – страна возможностей".

"Мы хотели сделать процесс выбора элективов максимально удобным. Теперь студенты могут не тратить время на ручной просмотр карточек модулей учебной программы, а сразу получать релевантные варианты со ссылками на Отзывус и Modeus", – рассказал студент Школы компьютерных наук ТюмГУ Илья Кондратьев.

Новый сервис использует технологию умного поиска по запросу. Студенты могут ввести интересующую тему, и система мгновенно предложит подходящие варианты из текущей выборной кампании. Чем детальнее описан запрос, тем точнее будут рекомендации. Также можно рассказать о своих увлечениях – тогда ИИ подберет курсы, охватывающие разные сферы интересов.

Центры компетенций» АНО «Россия – страна возможностей» | Фото: Центры компетенций» АНО «Россия – страна возможностей»

"Наши студенты создали систему, которая не просто предлагает курсы, а строит персональный образовательный маршрут. ИИ анализирует данные диагностики "гибких навыков", выявляет ключевые компетенции студента и подбирает элективы, которые помогут ему усилить свои преимущества или развить "западающие навыки". Это не просто автоматизация – это реальная помощь в осознанном выборе, который влияет на будущую карьеру", - отметил руководитель Центра компетенций Тюменской области Артём Берёзкин.

Сегодня уже более 250 студентов получили рекомендации с помощью чат-бота "Элективыч". Это первый в регионе пример использования нейросетей для адаптивного обучения, что подчеркивает инновационный подход университета к образовательным технологиям. Разработчики планируют дорабатывать алгоритмы, чтобы рекомендации становились еще точнее.

Сейчас чат-бот работает в тестовой версии и поддерживает только поиск по запросу, но в скором времени будут добавлены профили студентов. Отметим, что обучающимся в ТюмГУ доступно более 700 элективных курсов. Выбрать их можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# искусственный интеллект , ТюмГУ , чат-бот

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:55 30.05.2025Школу молодого врача-педиатра провели для шестикурсников ТМУ в Тюмени
20:40 30.05.2025Представители Тюменской области вошли в топ-участников премии молодых промышленников
20:29 30.05.2025В Ишиме после паводка запустили движение общественного транспорта в СНТ
20:07 30.05.2025Будущих родителей из Ишима приглашают на День открытых дверей в ЗАГС

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора