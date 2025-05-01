В Тюменской области сократилось количество объектов недвижимости без прав

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 249,7 тыс. с 2020 года сократилось в Тюменской области количество объектов недвижимости, в отношении которых отсутствуют сведения о правообладателях. Для этого была проведена работа по наполнению Единого государственного реестра недвижимости полными и точными данными, пишет Мегатюмень.

Сейчас в ЕГРН внесены сведения о выявленных правообладателях 17,3 тыс. объектов недвижимости, 60,5 тыс. объектов исключены из ЕГРН как прекратившие своё существование. Ранее возникшие права оформлены в отношении более 37,7 тыс. объектов.

Специалисты управления Росреестра по Тюменской области отмечают, что наполнение ЕГРН достоверными сведениями – одна из приоритетных задач.