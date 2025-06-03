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Более 350 километров автодорог Тюменской области ждёт ремонт в рамках нацпроекта

Экономика, 12:14 03 июня 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Около 17 км дорог будут отремонтированы в Голышмановском округе летом 2025 года. Работы проходят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

11 км отремонтируют на автодороге Средние Чирки - Тёмная, 5,7 км - на трассе Бескозобово - Евсино - Ламенский, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В Армизонском районе в 2025 году по плану в нормативное состояние приведут порядка 11 км дорог. Ремонт коснётся дороги Бердюжье-Армизонское протяжённостью 5,55 км.

На трассе Омутинское - Армизонское ремонт пройдёт на участке протяженностью 5,4 км. Работы уже идут во всех районах юга области. Всего в рамках нацпроекта в регионе отремонтируют более 350 км дорог.

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