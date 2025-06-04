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Экомониторинг с ИИ может помочь спрогнозировать загрязнения речных вод и воздуха в Тюмени

Общество, 18:48 04 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Отечественные технологические разработки с ИИ-аналитикой и машинным обучением создаются для экологического надзора за качеством воздуха и воды. Они позволяют за 48 часов проводить динамическое прогнозирование негативного воздействия на окружающую среду от конкретных источников загрязнения, сообщили в пресс-службе МТС.

Программно-аппаратный комплекс решений проводит непрерывное наблюдение за экологической обстановкой, чтобы предотвращать и расследовать экологические нарушения.

Решение объединяет Big Data-аналитику и математические вычисления. Для построения метеорологических моделей и карт концентраций загрязняющих веществ используются комбинации наиболее развитых моделей прогнозирования в научном сообществе и применяемых в практических задачах уже более 30 лет.

Исходными данными для математического моделирования служат данные измерительного оборудования, информация об источниках выбросов загрязняющих веществ, а также экологически значимые сведения глобального прогноза и другие параметры. В состав решения также может входить измерительное оборудование различных типов, а компоненты и функциональность кастомизируется под конкретные задачи. Так, малогабаритные посты наблюдения за воздухом выявляют концентрации газов, частиц, температуру, давление, относительную влажность, скорость, направления ветра и другое. Аналитические буи для мониторинга воды определяют концентрацию кислорода, РН, соли, мутность, контроль нефтепродуктов, активность ионов аммония и уровень воды (разлива рек).

"Тема экологического мониторинга окружающей среды является актуальной для всех регионов, включая Тюменскую область. Наше решение получило лицензию на экологический мониторинг почвы и воды и проходим процедуру внесения в реестр ИИ-решений Минпромторга. Такое решение уже запущено в Нижегородской, Самарской, Челябинской, Ярославской, Иркутской областях, Якутии, обеспечивая быстрое реагирование на негативные ситуации и планирование необходимых мероприятий для повышения качества жизни горожан. Ценность разработки в том, что система прогнозирует негативное воздействие на среду за 48 часов, что позволяет избежать существенных потерь для промышленных предприятий и предотвращать аварийные ситуации", — отметила директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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# МТС , нейросеть , экология

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