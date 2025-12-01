  • 25 декабря 202525.12.2025четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Анисье Старовой из Тобольска испольнилось 104 года

Общество, 15:26 25 декабря 2025

тг-канал Александра Моора | Фото: тг-канал Александра Моора

104 года исполнилось жительнице Тобольска Анисье Яковлевне Старовой. Она родилась в селе Калинино на территории нынешнего Викуловского муниципального округа. Всю свою жизнь посвятила труду.

"Сердечно поздравляю именинницу с праздником и желаю бодрости духа, хорошего настроения и всегда быть окружённой теплом и заботой родных!" - написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Добавим, что за проявленную самоотверженность и стойкость в годы Великой Отечественной войны жительница Тобольска награждена медалями, в том числе – "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".

Анисья Яковлевна воспитала троих сыновей. Сегодня у неё большая семья – четыре внука, семь правнуков и два праправнука.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , долгожители , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:48 25.12.2025Через Тюмень будет курсировать поезд с вагоном "Россия. Жириновский"
15:44 25.12.2025Туристическим жемчужинам Ялуторовского района добавили 4G-интернета
15:37 25.12.2025Ишимские музейщики подготовили разноформатную программу для посетителей на декабрь — январь
15:26 25.12.2025Анисье Старовой из Тобольска испольнилось 104 года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора