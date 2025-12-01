Анисье Старовой из Тобольска испольнилось 104 года

| Фото: тг-канал Александра Моора

104 года исполнилось жительнице Тобольска Анисье Яковлевне Старовой. Она родилась в селе Калинино на территории нынешнего Викуловского муниципального округа. Всю свою жизнь посвятила труду.

"Сердечно поздравляю именинницу с праздником и желаю бодрости духа, хорошего настроения и всегда быть окружённой теплом и заботой родных!" - написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Добавим, что за проявленную самоотверженность и стойкость в годы Великой Отечественной войны жительница Тобольска награждена медалями, в том числе – "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".

Анисья Яковлевна воспитала троих сыновей. Сегодня у неё большая семья – четыре внука, семь правнуков и два праправнука.