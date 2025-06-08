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Два человека погибло в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 10:05 08 июня 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Два человека погибло в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области утром 8 июня. Здесь столкнулись Kia Ceed и ВАЗ-2109, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Предварительно, водитель автомобиля Kia Ceed выехал на встречную полосу, обгоняя большегруз. В аварии погибли 27-летний водитель "ВАЗ" и его 26-летняя супруга, жители города Губкинский. 26-летний водитель Kia Ceed и его 26-летняя супруга, жители города Когалым, получили тяжелые травмы.

Движение транспорта осуществляется в реверсивном режиме. Автоинспекторы регулируют движением.

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Прокуратура Уватского района организовала проверку по факту ДТП с двумя погибшими. Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль.

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# авария , ДТП , трасса , Уватский район

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